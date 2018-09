Lamezia Terme – Sabato presentazione delle nuove collezioni della stilista Bertucci

Condividi

Sabato 6 ottobre alle 21.00 al THotel di Lamezia Terme un grande appuntamento con la moda. Per celebrare 30 anni di carriera la stilista Donatella Bertucci presenterà la sua nuova Collezione Autunno/ Inverno 2018 -2019 e le Collezioni della sua DB Boutique.

Ospite del prestigioso evento sarà l’attore Giulio Berruti, interprete di fiction di successo e recentemente protagonista al cinema di “Notti Magiche” di Paolo Virzì.

L’importante sfilata sarà incentrata sulla presentazione della Collezione “Solo Mio” ideata da Donatella Bertucci, che, attraverso l’esclusività sartoriale, porrà in primo piano l’unicità della donna nella sua bellezza e femminilità, con le linee “Poise” “Lis” e “Chic”. Ci sarà, inoltre, la presentazione delle nuove collezioni della DB Boutique con un’ampia proposta di brand caratterizzati da uno stile nuovo e particolare, ideale per ogni donna.

“La mia arte è moda : dipingo la silhouette come fosse un quadro…

E ancor prima di aspirare a diventare Stilista, occupavo parte del mio tempo disegnando abiti. Mi piaceva molto fare tutto questo. Ciò che inizialmente sembrava un gioco ai miei occhi, si è rivelato qualcosa di diverso…La mia strada era solo una…”

Così ama dire di sé Donatella Bertucci, stilista, innamorata della sua Calabria dove è nata e opera, ma formatasi professionalmente nella selettiva Accademia di Costume e Moda di Roma dove consegue la Laurea di Stilista e dove matura la scelta di ideare una propria linea “Donatella Bertucci”. Negli anni ’80 il desiderio diventa realtà e la stilista dà vita ad uno stile giovane, ricercato, femminile ed elegante, ottenendo subito numerosi successi.

Tanti motivi per partecipare all’attesa sfilata di sabato 6 ottobre al Thotel di Lamezia Terme!

In passerella linee creative pensate per le esigenze di ogni donna. La sfilata di moda sarà la rappresentazione di un accurato lavoro, che segue le tendenze del momento, privilegia la scelta dei tessuti di qualità combinati con materiali innovativi dall’effetto unico. Sinuosi velluti, pizzi, merletti, deliziosi plumetis, si miscelano ai colori creando un incontro speciale fra bianco, nero, romantico rosa ed un tocco di sensuale rosso.

Le immagini moda “viaggeranno” dal giorno alla sera, ma saranno sempre versatili per rendere unico ogni momento. Leit motiv delle collezioni la cura del particolare, il dettaglio prezioso e inconfondibile, dove nulla è scontato come vuole la donna chic, sempre al passo con i tempi.

L’ingresso alla sfilata delle collezioni Autunno Inverno 2018/2019 di Donatella Bertucci e DB Boutique è esclusivamente su invito che può essere richiesto nella Boutique di Corso G. Nicotera, 68 a Lamezia Terme.