Intorno all’orario di chiusura dell’ufficio postale di via Aldo Moro, due persone, una delle quali con il volto travisato e, da quanto si apprende, non armati, hanno forzato una porta di ingresso e si sono introdotti nell’ufficio postale, nel momento in cui i dipendenti stavano effettuando le operazioni di caricamento dello sportello Atm.

I malviventi hanno portato via una delle cassette ma, al momento, non è possibile quantificare il bottino.