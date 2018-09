Lamezia Terme – Furti in centro, identificato dalla polizia

Condividi

Personale del Commissariato di P.S. di Lamezia Terme ha identificato H.M. di anni 26, nato in Marocco, ma residente a Lamezia Terme, pregiudicato, che, unitamente ad altra persona, aveva dapprima tentato di rubare un’autovettura parcheggiata nelle vie di Lamezia Terme e poi aveva asportato del vestiario che si trovava nella stessa auto, di proprietà di una donna lametina.

Infatti il Personale del Commissariato di P.S. di Lamezia Terme ha acquisito la denuncia della donna – la quale aveva trovato l’auto forzata e non aveva rinvenuto all’interno della stessa i capi d’abbigliamento che vi aveva lasciato – e, nell’immediatezza ha cercato di ricostruire i fatti.

Anche attraverso la visione delle immagini dell’impianto di videosorveglianza esistenti in zona, il personale della Squadra Volante e della Polizia Scientifica, ha identificato in H.M. la persona che aveva, unitamente ad altro, tentato di rubare l’auto ed asportato il vestiario, che, a seguito di perquisizione nei suoi confronti, è stato rinvenuto.

H.M. è stato denunciato in attesa di determinazioni da parte dell’A.G.