Fuori programma per l’edizione 2018 di GRAECALIS, il ciclo di rappresentazioni classiche a cura del Teatro di Calabria “A. Tieri “. Dopo un’estate densa di appuntamenti e ricca di importanti conferme da parte del pubblico, la rassegna -che quest’anno festeggia il quinto anno di vita- propone un ulteriore appuntamento per salutare idealmente i propri spettatori e inaugurare, al tempo stesso, la stagione artistica invernale.

In occasione delle celebrazioni per il Centenario della Grande Guerra, il TdC porta in scena al MARCA di Catanzaro “Il Cuore Straziato – I poeti e la Guerra-“. Un inedito recital che dipinge il “Secolo breve” attraverso le due Grandi Guerre che lo hanno segnato e devastato, raccontato dalla voce degli intellettuali del tempo: la foga interventista e distruttiva di Marinetti e Govoni, il furore poetico di D’Annunzio ma soprattutto attraverso le voci di Ungaretti e Montale.

Il primo, con la sua poesia affranta e prosciugata, rievocherà le atmosfere prima esaltanti e poi tragiche del primo conflitto mondiale e il sangue innocente versato dai “Ragazzi del ’99” lungo le trincee del Carso.

Il secondo, apparentemente distante dalla devastazione e dalla Morte, ne racconterà le inquietudini attraverso liriche di fragile e ansiosa bellezza.

Dalla viva voce dei Poeti sulla scena, dalle musiche e dagli spezzoni di canti e rumori che riempiranno la sala e dai brani delle poesie più celebri dei due autori, lo spettatore entrerà in una dimensione vicinissima e distante al tempo stesso, rivivendo i tormenti, i desideri e le delusioni che hanno plasmato il Novecento.

Un viaggio moderno eppure antico nella rievocazione di una atmosfera grandiosa e tragica, ideale congiunzione tra il Mito e la Storia.

Il prof. Luigi La Rosa introdurrà i temi dello spettacolo. Sulla scena, gli attori della Compagnia del TdC presteranno corpo e voce a questo inedito lavoro tra poesia e racconto.