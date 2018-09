Catanzaro – Camera di Commercio, presentata edizione del Premio Storie di Alternanza

Condividi

È stata presentata questa mattina, nella Sala Giunta della Camera di Commercio di Catanzaro, la nuova edizione del Premio “Storie di Alternanza”, un’iniziativa promossa da Unioncamere e dalle Camere di Commercio italiane con l’obiettivo di valorizzare e dare visibilità ai racconti dei progetti d’alternanza scuola-lavoro ideati, elaborati e realizzati dagli studenti e dai tutor degli Istituti scolastici italiani di secondo grado.

Per partecipare al Premio è prevista la produzione di un video, della durata compresa tra i 3 e gli 8 minuti, da realizzare in formato digitale, in modo da consentirne la diffusione web. Gli studenti potranno sviluppare il video liberamente, investendo le proprie competenze e la propria creatività, inserendo eventualmente anche una parte dedicata al backstage in cui dare spazio alle modalità organizzative, al racconto fuori le righe.

“È importante raccontare con gli occhi degli studenti cosa sia l’alternanza scuola-lavoro – ha spiegato in conferenza stampa la vice presidente della CCIAA, Tommasina Lucchetti – Vogliamo vedere storie che parlino di futuro e che sappiano raccontare la voglia di emergere e di creare dei nostri giovani”.

Il Premio prevede due livelli di partecipazione: il primo locale, promosso e gestito dalla Camera di Commercio di Catanzaro, il secondo nazionale, gestito da Unioncamere, cui si accede solo se si supera la selezione locale. Inoltre, sono due le sessioni in cui è possibile presentare domanda di iscrizione:

– Sessione II semestre 2018: dal 1° settembre al 19 ottobre 2018;

– Sessione I semestre 2019: dal 1° febbraio al 12 aprile 2019.

“La Camera di Commercio di Catanzaro ha fin da subito aderito a quest’iniziativa che consente alle scuole del nostro territorio di misurarsi a livello locale e nazionale – ha spiegato il segretario generale della CCIAA, Maurizio Ferrara – Perché tra i video che riceveremo ne selezioneremo sei che saranno di diritto iscritti alla competizione nazionale e tre di questi saranno premiati a livello locale. L’auspicio è che ci sia ampia partecipazione da parte di tutte le scuole della nostra provincia”.

Sono previsti premi per il livello nazionale il cui ammontare complessivo, per ciascuna sessione temporale è pari a € 5.000. A livello locale, invece, l’ammontare complessivo dei premi sarà pari a € 3.000. Sono previste, inoltre, menzioni speciali, con la possibilità di una menzione dedicata a un racconto di alternanza scuola-lavoro incentrato sul settore della meccatronica da premiare attraverso uno stage extracurriculare remunerato.