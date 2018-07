Strozzato dalla ‘ndrangheta per 30 anni, tribunale condanna estorsori

Un imprenditore strozzato dalla ‘ndrangheta che non sapeva più cosa fare e come fare per difendersi da chi per ben 30 anni gli aveva reso la vita un inferno: ha denunciato

E’ iniziato tutto nel 1989 quando gli emissari della cosca Gallelli cominciarono le prime spedizioni punitive contro la sua azienda così un imprenditore strozzato dalla ‘ndrangheta ha visto una attività da sua diventare quasi comproprietà della criminalità organizzata. Undici episodi di intimidazione. Danneggiamento di tre mezzi, e poi una lunga serie di furti, incendi, spari fino a giungere al furto del pastore tedesco del figlio dell’imprenditore. Sono solo esempi delle angherie subite. perché questa è la ‘ndrangheta. E dall’89 quell’imprenditore non ha fatto nulla se non subire. Poi il coraggio.

Da imprenditore strozzato dalla ‘ndrangheta ad esempio di denuncia

Solo nel 2014 la vittima ha trovato il coraggio di denunciare i suoi estorsori, finiti poi in manette il 13 agosto del 2015. Così da imprenditore strozzato dalla ‘ndrangheta è diventato un esempio per chi ha paura di denunciare. Quella denuncia ha portato in manette 7 persone. Dopo tre anni i presunti affiliati alla cosca Gallelli della ‘ndrangheta sono stati condannati a pene che vanno da 16 a 7 anni di reclusione. La sentenza e’ stata emessa dal Tribunale di Catanzaro a conclusione del processo. La condanna più elevata è stata inflitta al boss Vincenzo Gallelli, di 74 anni.