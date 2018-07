Sarà inaugurata oggi l’Unità Operativa Complessa Riabilitazione di Catanzaro

Condividi

Sarà inaugurata oggi mercoledì 11 luglio 2018 alle ore 11:30 l’Unità Operativa Complessa Riabilitazione, facente parte del Polo integrato INAIL – Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro. La cerimonia si svolgerà a Lamezia Terme, nella Fondazione Mediterranea Terina onlus, località Area Industriale Papa Benedetto XVI.

L’Unità operativa complessa di Riabilitazione ha al suo interno 26 posti letto di riabilitazione intensiva di tipo ospedaliero e un modulo di 10 posti di riabilitazione estensiva e a Ciclo continuativo (RECC): la struttura è collocata all’interno del Polo Integrato INAIL – ASP di Catanzaro.

ll nuovo Polo integrato INAIL – ASP di Catanzaro, realizzato all’interno della struttura della Fondazione Mediterranea Terina onlus, garantirà un’erogazione più efficace e capillare delle prestazioni protesiche e riabilitative a infortunati sul lavoro del territorio e ad assistiti del Servizio sanitario nazionale.

L’Unità operativa complessa di Riabilitazione dell’ASP di Catanzaro ha come mission quella di realizzare gli interventi volti a restituire ai pazienti le abilità necessarie per raggiungere il miglior livello di vita possibile sul piano fisico, funzionale e relazionale. Nella hall, inoltre, sarà attivo un punto di accoglienza e orientamento per fornire informazioni e supporto agli ospiti e ai loro familiari.

Le attività clinico assistenziali avranno inizio con le seguente cadenza temporale: dal 2 luglio 2018 hanno preso inizio le attività della riabilitazione estensiva a ciclo continuativo (RECC); invece dal 3 settembre 2018 inizieranno le attività di riabilitazione intensiva ospedaliera codice 56. In rapida successione saranno attivate anche le officine del Centro Protesi dell’INAIL.

Alla cerimonia inaugurale saranno presenti il Presidente della Regione Calabria Mario Oliverio, il Direttore dell’INAIL Giuseppe Lucibello, il Commissario ad Acta per il Piano di Rientro Massimo Scura, il Direttore Generale dell’ASP di Catanzaro Giuseppe Perri, il Direttore Sanitario Aziendale Amalia Maria Carmela De Luca, il Direttore Amministrativo Aziendale Giuseppe Giuliano, il Direttore Unico dei presidi Antonio Gallucci, il Responsabile dell’U.O.C. Riabilitazione Maurizio Iocco. Inoltre, sono state invitate a partecipare le Autorità civili, militari e religiose del territorio.