Lamezia Terme – Le nuove date della rassegna estiva di UNA

Condividi

Tornato il sereno, si può cominciare con il cinema all’aperto dell’associazione UNA, che presenta delle nuove date in cartellone. Si parte giovedì 5 luglio con “Chiamami con il tuo nome” di Luca Guadagnino, regista palermitano molto amato negli USA, per poi concludere il 6 settembre con “Lisbon Story”, classico del regista tedesco Wim Wenders.

Si conferma come location il Lissania Garden di Lamezia con il suo accogliente anfiteatro. Rimasta invariata la programmazione dal 5 luglio al 2 agosto, come mostrato nella brochure originale. Nuove sono invece le ultime tre date inserite in cartellone: il 23, il 30 agosto e il 6 settembre. Gli appuntamenti con il cinema internazionale, dunque, ci accompagneranno durante tutta la stagione estiva lametina.

Per partecipare alla rassegna cinematografica di film targati UNA, in lingua originale e sottotitolati in italiano, basta diventare soci dell’associazione con una semplice tessera. Sarà possibile tesserarsi poco prima delle proiezioni.

“Non c’è nessuna forma d’arte come il cinema per colpire la coscienza, scuotere le emozioni e raggiungere le stanze segrete dell’anima”. Ingmar Berman