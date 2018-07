Chiaravalle Centrale, seconda edizione del premio “Calabria Vera”

Condividi

Seconda edizione del premio “Calabria Vera” a Chiaravalle Centrale. L’omonimo progetto culturale, ideato e promosso dal giornalista Francesco Pungitore, assegnerà i riconoscimenti nel prossimo mese di agosto (martedì 14), in concomitanza con una giornata di riscoperta del territorio che culminerà, in serata, con l’esibizione musicale dei maestri indiani Sageer Khan e Rashmi Bhatt.

Il premio “Calabria Vera” intende mettere in evidenza il talento nella sua accezione più ampia, nel mondo dell’impresa, in politica, in campo artistico, culturale, sportivo. Con una connotazione di fondo ben precisa: il radicamento e la presenza attiva dei premiati nelle comunità in cui vivono. “Calabria Vera” vuole rappresentare, appunto, un approccio narrativo diverso alla nostra regione, basato sull’impegno dei tanti (uomini e donne) che lavorano non solo per raggiungere il proprio utile personale ma, anche e soprattutto, per migliorare il contesto sociale, spesso difficile, in cui si trovano ad operare. Sette i nominativi prescelti, anche quest’anno, che verranno svelati nei prossimi giorni. Tra gli obiettivi del progetto culturale “Calabria Vera” c’è la creazione di una vera e propria fondazione finalizzata allo sviluppo delle aree interne.