Catanzaro – Acqua potabile nelle zone di Lido interessate dal divieto di utilizzo

Non esistono più i motivi che impedivano l’utilizzo dell’acqua per il consumo umano nella zona tra il quadrivio Nalini e l’incrocio con via Bausan e da via Bausan fino al fiume Corace (escluse le abitazioni servite dalla rete FF.SS.). E’ questo l’esito delle controanalisi eseguite dall’Arpacal, che ha proceduto all’esame batteriologico dei campioni di acqua prelevati nella giornata di ieri nello stesso punto di via Genova a Catanzaro lido. Il risultato è stato comunicato al Sindaco da parte dell’Asp, dipartimento di prevenzione UO Igiene alimenti e nutrizione, che può così revocare l’ordinanza, emessa venerdì scorso 29 giugno, che riguardava il divieto di utilizzo dell’acqua destinata a scopo potabile, nella zona in esame.