Soverato: ‘Verso la creazione di un brand e distretto turistico territoriale unico’

Venerdì 15 Giugno alle ore 16, presso la Sala Consiliare del Comune di Soverato, si terrà un incontro pubblico con imprenditori turistici e amministrazioni locali. L’obiettivo è il rilancio e l’innovazione dell’offerta turistica locale attraverso l’ampliamento del progetto di Distretto Turistico Territoriale e del marchio/brand “RIVIERA & BORGHI DEGLI ANGELI”, già lanciato e proposto lo scorso anno dalla rete territoriale di operatori turistici “Riviera e Borghi degli Angeli”. Si punta ad allargare e condividere il progetto coinvolgendo i Comuni e gli imprenditori del comprensorio. L’incontro, infatti, è stato promosso dall’A.Op.t. “Riviera e Borghi degli Angeli” e vedrà anche la partecipazione e gli interventi del Sindaco del Comune di Soverato, dott. Ernesto Alecci, del consigliere comunale soveratese con delega al Turismo Emanuele Amoruso, e dell’attuale presidente Rossi della Camera di Commercio di Catanzaro. Si continua, pertanto, a passi spediti e strutturati “VERSO LA CREAZIONE DI UN BRAND & DISTRETTO TURISTICO TERRITORIALE”. Infatti, per l’incontro in oggetto è importante la massima diffusione e partecipazione per essere tutti coinvolti nel delineare e costruire insieme lo sviluppo della nostra offerta turistica e posizionarla al meglio sui mercati internazionali.

Programma dei lavori: