Sambiase – Incidente con fuga. Rintracciata conducente

Nella mattina di oggi, alle ore 8,35 circa, nella zona Sud di Sambiase si verificava un sinistro stradale con coinvolgimento di due autoveicoli.

Veniva nell’immediatezza inviata sul posto una pattuglia della Polizia Locale.

Dai primi accertamenti e rilievi effettuati dagli agenti, si appurava che uno dei conducenti si era dato alla fuga, presumibilmente dopo aver causato il sinistro per non essersi arrestato ad uno stop.

Mentre l’altra conducente era stata costretta a ricorrere alle cure del locale presidio ospedaliero.

Nell’immediatezza, grazie ad alcune testimonianze, ivi compresa quella della parte offesa, la pattuglia della Polizia Locale intervenuta sul posto, riusciva a risalire alla marca, modello e colore del veicolo nonché ad alcuni caratteri alfanumerici della targa.

Erano di ausilio anche le riprese di una videocamera di un esercizio commerciale ivi posizionato e i riscontri con le banche dati in uso al Comando.

Nel mentre si era ormai ad un passo dall’individuazione del veicolo, si presentava sul luogo del sinistro una sig.ra I.G. di 54 anni, la quale dichiarava di essere stata alla guida della Fiat Cinquecento Bianca già ricercata attivamente dalla Polizia Locale.

La stessa veniva sottoposta ai test etilometrici e tossicologici che davano esito negativo.

Presso il Comando di via Perugini, forniva la propria versione dei fatti ma veniva sanzionata amministrativamente e deferita all’A.G. per fuga ed omissione di soccorso per come previsto dall’art. 189 del Codice della strada.

Si procedeva altresì al ritiro della patente di guida.