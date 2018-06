Oliverio illustra programma di valorizzazione dei borghi della Calabria

Condividi

Il Presidente della Giunta regionale, Mario Oliverio, ha convocato per domani pomeriggio, 7 giugno 2018, alle ore 15.30, una conferenza stampa per illustrare il programma di valorizzazione dei borghi della Calabria a cui sono stati destinati 100 milioni di euro nell’ultima riunione dell’esecutivoapprovato nell’ultima riunione della Giunta regionale.

La Giunta ha anche deciso la destinazione di 15 milioni di euro per incentivare la ricettività turistica diffusa attraverso il recupero di unità abitative in particolare nei borghi con incentivi ai privati, il sostegno alla ristorazione tipica ed alla realizzazione di servizi qualificati a supporto delle attività turistiche.

Si tratta di un provvedimento di eccezionale valore, che non ha precedenti per la valorizzazione di un patrimonio di inestimabile quale quello dei borghi, per farli diventare un grande attrattore per il turismo diffuso e un fattore di valorizzazione della nostra identità.

La conferenza stampa si terrà nella Sala Oro della Cittadella.