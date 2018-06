Nuovo volo Lamezia Terme – Basilea operativo durante la stagione estiva e invernale

Condividi

EasyJet, compagnia aerea leader in Europa, amplia le possibilità per i passeggeri italiani in partenza da e per l’aeroporto di Lamezia Terme. È infatti operativo il volo Lamezia Terme – Basilea, in vendita dallo scorso dicembre sul sito easyJet.com, sull’app mobile e sui canali GDS.EasyJet vola da Lamezia Terme verso l’aeroporto di Basilea Mulhouse-Friburgo 2 volte alla settimana, il lunedì e il venerdì. Il volo sarà disponibile non solo durante la stagione estiva ma anche nel periodo invernale, garantendo una maggiore mobilità per i passeggeri calabresi che con la compagnia possono già raggiungere Milano Malpensa.

“L’inaugurazione del primo volo Lamezia-Basilea rappresenta un segnale di concretezza della volontà di easyJet di collegare meglio il territorio locale non solo all’Italia, ma anche all’Europa.” – commenta Frances Ouseley, Direttore easyJet per l’Italia. “Un collegamento che durerà tutto l’anno e che aiuterà a sostenere non solo i flussi turistici estivi, ma anche la mobilità della regione nel periodo invernale”

“Con la destinazione Basilea, che verrà operata anche nel corso della prossima stagione Winter 2018-19, si consolida la partnership strategica con il Vettore easyjet. “

“Siamo lieti di vedere il colosso inglese easyJet, scegliere il nostro scalo per aprire una nuova rotta internazionale e concretizzare in questo modo i progetti di sviluppo degli aeroporti calabresi – ha affermato Arturo De Felice, Presidente di SACAL.– Voglio ringraziare il management della compagnia anche per la scelta di avviare i voli su Basilea. Da sempre, infatti, i collegamenti con la Svizzera rivestono un ruolo di rilievo per lo sviluppo di nuovi flussi passeggeri, certamente legati al segmento business ma anche a quello della storica presenza dei calabresi in territorio svizzero»

Informazioni sul volo: