Lamezia Terme, ancora controlli della Polizia Locale nel secondo giorno di fiera

Anche durante il secondo giorno di fiera in occasione delle festività Antoniane, il personale della Polizia Locale ha posto in essere apposita attività ispettiva all’interno dell’area espositiva.

I controlli che hanno impegnato circa dieci operatori, anche in abiti civili, hanno consentito di denunciare a piede libero un uomo per vendita di merce contraffatta e ricettazione, che è stato sorpreso con circa 140 maglie riproducenti i marchi falsificate delle griffes più in voga quali Armani, Luois Vuitton, Prada, Gucci ecc. abilmente occultate in un trolley da viaggio.

Ulteriore materiale contraffatto è stato sequestrato dal personale ad alcuni commercianti extracomunitari che alla vista degli operatori hanno dapprima reagito tentando di ostacolare le attività d’istituto e poi si sono dati a precipitosa fuga.

Nella rete della Polizia Locale anche numerosi giocattoli pericolosi, alcuni dei quali contenenti dei liquidi gelatinosi di natura ignota naturalmente privi di qualsiasi marcatura europea di provenienza e di sicurezza.

In totale sono stati sequestrati circa 400 pezzi.

Accertati inoltre ulteriori violazioni amministrative a carico di esercenti non rispettosi dei posteggi assegnati e delle prescrizioni del piano di sicurezza predisposto dal Comune.

Nella giornata di oggi il personale, oltre che in attività di Polizia Commerciale, sarà impegnato a garantire i servizi di competenza per la tradizionale processione.