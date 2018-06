Incidente tra Isca sullo Ionio e Badolato Marina – Ferita 22enne

Incidente stradale SS 106 altezza ponte torrente Gallipari tra i comuni di Isca sullo Ionio e Badolato Marina.

Una vettura Nissan Micra, per cause in corso di accertamento, perdeva il controllo ed impattava contro il guardrail.

A bordo la sola conducente una ragazza di 22 anni che riportava ferite non gravi.

La stessa veniva presa in consegna dal personale medico Suem118 per le prime cure e successivo trasporto presso struttura ospedaliera.

Sul posto squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Soverato per la messa in sicurezza della vettura in attesa del soccorso stradale. Intervenuto altresì personale Anas per il ripristino della sede stradale.

Disagi per la viabilità, transito consentito su unica corsia sino alla conclusione delle operazioni di soccorso.