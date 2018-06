I Cori polifonici di Lamezia Terme canteranno in omaggio a Sant’Antonio

Condividi

“I coristi che renderanno omaggio al Santo dei gigli animando a cori uniti la celebrazione della Santa Messa nella chiesa di Sant’Antonio a Lamezia Terme con una serie di canti religiosi, contribuiranno a far sentire i fedeli maggiormente uniti nella preghiera e ad elevare gli animi al cielo”. Con queste parole il presidente del Coro Polifonico di Lamezia Terme avvocato Antonio Arcuri ha comunicato che l’ennesimo appuntamento polifonico si svolgerà, sulla scia di una consolidata tradizione, martedì 12 Giugno alle ore 19.30 vigilia della festività di Sant’Antonio di Padova, nell’ampio e monumentale scenario del santuario antoniano. L’iniziativa prevede la partecipazione della Corale San Francesco di Paola di Sambiase e del Coro Polifonico di Lamezia Terme e una nutrita rappresentanza di coristi provenienti da alcuni cori più rappresentativi del comprensorio della città della piana. L’ensemble canora sarà diretta dal maestro don Pino Latelli che si avvarrà all’organo della prestigiosa esperienza di Domenico Cicione e della straordinaria voce solista del maestro Francesca Molinaro. In prospettiva dell’atteso evento fervono i preparativi, si moltiplicano gli incontri per le prove dei cori polifonici che, ancora una volta, con il canto e tanta gioia nel cuore, daranno prova del loro spirito di comunione, fraternità e collaborazione. Nel corso degli anni, infatti, i cori polifonici lametini hanno dato vita a numerose manifestazioni canore-strumentali attraverso concerti e raduni a livello locale, regionale e nazionale. Indimenticabili, per la bellezza delle musiche e i consensi ottenuti, le “Serenate polifoniche in attesa del Papa” che hanno visto la partecipazione di più di 400 tra cantori e orchestrali provenienti da Lamezia Terme e da tutta la Calabria che tutti insieme, all’unisono, hanno preparato i cuori dei fedeli ad accogliere con gioia il Papa emerito Benedetto XVI in visita pastorale a Lamezia Terme.

Lina Latelli Nucifero