Catanzaro – Summer Arena 2018, presentata la nuova edizione della rassegna

«Nelle prime due edizioni abbiamo registrato circa 55mila paganti. Quest’anno puntiamo ambiziosamente ai 100mila, o almeno contiamo di sfiorarli».

Lo ha affermato Maurizio Senese, patron della Esse Emme Musica, questa mattina nella sala consiliare del Comune di Soverato, nel corso della presentazione ufficiale della programmazione prevista per l’estate 2018 alla Summer Arena.

«Per noi – ha affermato il sindaco della Città di Soverato, Ernesto Alecci – è motivo d’orgoglio che la Esse Emme Musica di Maurizio, insieme alla sua famiglia e ai suoi collaboratori, abbia deciso di lavorare qui, perché credono non solo in Soverato ma nella regione intera, in cui ho deciso di vivere e lavorare. Imprenditori come Maurizio ce ne sono pochi in Calabria, e andrebbero affiancati dalle istituzioni. Lo ringrazio – ha detto ancora Alecci – per il coraggio, per un cartellone così importante, che coinvolge tutto il tessuto territoriale. Con presunzione possiamo affermare che la programmazione estiva soveratese è la più importante a livello regionale, soprattutto grazie alla Summer Arena che ci dà una grande visibilità a in tutta Italia». A rimarcare identico entusiasmo è stato anche il consigliere delegato al Turismo, Emanuele Amoruso: «Gli eventi di questi anni ci hanno proiettato a livello nazionale e internazionale, con un calendario vario, per tutti, di grande rilievo».

Senese, dal canto suo, prima di illustrare la programmazione, ha tenuto a ringraziare «l’Amministrazione che ha voluto questo importante progetto che avevo in mente da molti anni: anche se non mi supporta economicamente per i problemi che tutti sanno, mi supporta con i servizi e mi dà la possibilità di realizzare un cartellone di questa portata che coinvolge tantissime famiglie, facendo lavorare decine di persone, perché la Esse Emme Musica non è solo Maurizio Senese, ma un’intera squadra che lavora affinché quell’ora e mezza di spettacolo sia perfetta. Ringrazio gli sponsor, che sono anche nazionali, ed è un segnale importante per comprendere la portata della Summer Arena. E’ il terzo anno e non potevo mai pensare di arrivare a un livello così alto. Questo – ha detto ancora Senese – significa che la scelta della Città di Soverato è stata azzeccata: la struttura è ormai riconosciuta e consolidata, così come Soverato sempre più indicata come luogo ideale per gli spettacoli dal vivo. Nei primi due anni è arrivato nella Perla dello Ionio un 60% di spettatori proveniente da fuori regione, un dato che ci dà molta soddisfazione, poiché dimostra come la promozione culturale e turistica passi anche dalla Summer Arena».

Sul programma degli appuntamenti, Senese ha sottolineato di aver «cercato di accontentare tutti: ci sarà un momento comico, il 5 agosto con il duo di Pio e Amedeo, poi ci sarà anche la danza classica con Il Lago dei cigni, il 9 agosto. Per quanto riguarda la musica ci sarà il grande ritorno di Gianni Morandi il 19 luglio, dopo il tutto esaurito nello scorso inverno al PalaCalafiore a Reggio Calabria, e ancora il trio Max Pezzali, Nek e Francesco Renga il 16 luglio. Il 24 luglio ci sarà Riki, tra i finalisti dello scorso anno ad Amici protagonista delle classifiche per tutto il 2017, il 16 agosto il “re della trap” Sfera Ebbasta, entrambi gli appuntamenti sono stati pensati soprattutto per i giovani. In chiusura avremo il 22 agosto Francesco De Gregori, un artista che non ha bisogno di presentazioni, e il vincitore di Sanremo 2018, Fabrizio Moro».

Ci saranno anche due novità, quest’anno: nelle tribune non ci saranno le panche, ma le sedioline blu e gialle a distinguerle; e presto saranno resi noti i dettagli della collaborazione con il Castello di Squillace, dove ci saranno delle iniziative in continuità con la Summer Arena.

Insieme al promoter, alla conferenza stampa moderata da Rossella Galati – che presenterà le singole serate -, hanno preso parte, oltre ai numerosi presenti in sala, il vicesindaco di Soverato Pietro Matacera, e la segretaria comunale Michela De Francesca.