Catanzaro, studenti della Umg visitano l’Archivio di Stato di Catanzaro

Continuano, dopo le lezioni frontali, le visite di studio programmate dal prof. Michele Trimarchi, ordinario di Economia pubblica dell’Università Magna Grecia, per gli studenti di Giurisprudenza e Sociologia, presso siti archeologici, musei e luoghi di interesse culturale della provincia.

Dopo la visita ai Musei e parco archeologico di Tiriolo e del Museo e parco archeologico nazionale di Scolacium è stata la volta dell’archivio di Stato di Catanzaro. La dott.ssa Maria Spadafora, direttrice dell’Archivo di Stato, unitamente alla sig.ra Nicoletta Reale, hanno spiegato le funzioni dell’Istituto e fornito notizie sull’incredibile patrimonio conservato di oltre 50.000 pezzi di materiale cartacee, 1384 pergamene e 491 antiche mappe. Gli studenti hanno potuto consultare parte della documentazione relativa al fondo della Cassa sacra, magistratura straordinaria, nata in seguito al terribile terremoto del 5 febbraio 1783, che ebbe il compito specifico di ricostruire il territorio danneggiato e sconvolto da quell’evento.

L’Istituto conserva, inoltre atti del periodo Preunitario, Napoleonico e Restaurazione e archivi giudiziari prodotti dalle singole magistrature operanti nell’ambito della circoscrizione della Corte d’Appello di Catanzaro e della Prefettura. Altre sezioni dell’archivio conservano documentazione del fondo Prefettura con documentazione del periodo fascista ed altra documentazione eterogenea fonte di informazioni utili alla storia locale, alla trasformazione territoriale nonché agli studi di genealogia, come gli Archivi Notarili, lo Stato Civile, le Liste di Leva ed i Ruoli Matricolari.

Il prof. Trimarchi, che insegna inoltre nei più importanti corsi post-lauream in gestione della cultura (Beni e Attività Culturali: Ca’ Foscari, Venezia-ESPC, Parigi) ha evidenziato come si rende necessario intraprendere una attività di collaborazione tra Archivio di Stato e l’Università per intensificare la ricerca e lo studio e la divulgazione di tanta importante documentazione.

La dott.ssa Spadafora, direttrice dell’archivio, condividendo le indicazioni e suggerimenti del prof. Trimarchi ha evidenziato la sua disponibilità per l’individuazione di attività comuni e la necessità di aprirsi a tutte le istituzioni del territorio.

Oggi il ciclo di visite si è concluso al Marca -Museo delle Arti di Catanzaro, dove è in corso una Rassegna Antologica “Dalle Belle Città “ con dipinti inediti del pittore Marco Petrus.