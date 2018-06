Catanzaro – La Provincia ottiene fondi per messa in sicurezza di quattro scuole

Condividi

Finanziamenti regionali per 15.325.000 euro destinati ad interventi di adeguamento sismico, demolizione e ricostruzione degli edifici scolastici: la Provincia di Catanzaro, guidata dal presidente Enzo Bruno, incassa importanti risorse per garantire il diritto allo studio in sicurezza degli studenti che frequentano le scuole di competenza dell’Ente intermedio.

Sono, infatti, quattro i progetti ammessi alla concessione di contributi finalizzati all’esecuzione di interventi di adeguamento sismico, o eventualmente, di demolizione e ricostruzione degli edifici scolastici pubblicata. Il decreto dirigenziale di approvazione della rettificata graduatoria di merito della relativa manifestazione di interesse è stato pubblicato nei giorni scorsi. In particolare, i progetti ammessi ai finanziamenti riguardano: l’Istituto Magistrale “Tommaso Campanella” di Lamezia Terme (per un ammontare di 7.250.000 euro); l’Istituto di istruzione superiore di Chiaravalle centrale “Enzo Ferrari” (per un ammontare di 3.500.000 euro); l’Istituto tecnico commerciale “B.Grimaldi” di Catanzaro (4 milioni di euro); l’Istituto di istruzione superiore “Da Vinci” di Lamezia Terme (per un ammontare di 575 mila euro).

“Ancora una volta è stata riconosciuta e premiata la qualità progettuale della nostra Amministrazione e del settore Edilizia scolastica: la risoluzione delle problematiche connesse alla sicurezza dell’edilizia scolastica è stata, e continua ad essere, una priorità sin dal nostro insediamento – afferma il presidente, Enzo Bruno -. In questi anni siamo riusciti a fare fronte con determinazione alle eventuali criticità nonostante l’esiguità delle risorse provinciali disponibili. E proprio guardando con la massima attenzione alle opportunità offerte dai bandi regionali, nazionali e comunitari ,siamo riusciti ad assicurarci anche la possibilità di procedere con interventi strutturali sull’intero patrimonio edilizio scolastico della Provincia per garantire il diritto allo studio in sicurezza dei nostri ragazzi. La Provincia di Catanzaro – conclude il presidente Bruno – parteciperà anche al nuovo bando varato dalla Giunta regionale, in scadenza il prossimo 3 luglio, per gli interventi strutturali sugli edifici scolastici. Al presidente della Regione Mario Oliverio va il nostro ringraziamento per questa nuova opportunità e per la progettualità che nel corso degli anni ha destinato agli Enti locali importanti fonti di finanziamento in settori strategici come l’edilizia scolastica”.