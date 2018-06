Catanzaro – ELETTO IL NUOVO CONSIGLIO DEL COLLEGIO DEI GEOMETRI

Condividi

Nei giorni 21 e 22 giugno gli iscritti del Collegio dei Geometri e geometri laureati di Catanzaro sono stati chiamati al voto per rinnovare le cariche direttive per il quadriennio 2018- 2022.

Dei 544 iscritti in 291 hanno espletato la loro volontà recandosi nei locali di viale dei Normanni, sede del Collegio e del seggio elettorale, fissando l´affluenza al 43,49%.

Dallo sploglio il nuovo direttivo risulta così composto:

Chillà Ferdinando (268), Farenza Orlando (220), Zofrea Aldo (219), Scalise Giuseppe (203), Purri Antonio (202), Costantino Enrico (199), Filippa Antonio (188), Mazzei Domenico (182), De Pace Tommaso (181).

Il primo consiglio utile, su convocazione del consigliere anziano, elegerà il nuovo presidente e nominerà vice presidente, segretario e tesoriere.