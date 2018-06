Catanzaro, convegno sulla patologia dell’anziano

Condividi

Esperti da tutta Italia approfondiranno i problemi dell’equilibrio nell’anziano in un convegno organizzato dal prof. Chiarella dell’Università Magna Graecia.

L’occasione è importante. Esperti provenienti da tutta Italia saranno riuniti per il convegno “Patologia dell’equilibrio nell’anziano: dalle basi fisiopatologiche all’approccio multispecialistico” che si terrà all’Università Magna Graecia di Catanzaro il 22 e 23 giugno, organizzato dal prof. Giuseppe Chiarella, direttore dell’U.O. di Audiologia e Foniatria dell’A.O.U. Mater Domini, per approfondire i problemi dell’equilibrio della terza età con il loro carico di importanti conseguenze in termini di qualità della vita e di comorbidità e mortalità collegate.

I problemi di equilibrio nell’anziano sono una sfida prioritaria della sanità attuale e dell’immediato futuro: in Italia, la percentuale di persone over 65 è circa il 21% della popolazione complessiva e si prevede evolva superando il 33% nel 2050. i problemi di equilibrio rappresentano la terza causa di visita dal Medico di Medicina Generale.

E’ significativo che abbiano dato il patrocinio a questo evento importanti Società Scientifiche nazionali, i cui Presidenti saranno presenti per portare il proprio contributo, la Società italiana di Otorinolaringoiatria, di Audiologia e Foniatria, di Vestibologia, l’associazione Italiana di Otorinolaringoiatria e Geriatria, le diverse Società di ambito geriatrico: la Società italiana di Gerontologia e Geriatria, di Geriatria Ospedale e Territorio, l’Associazione Geriatri Extraospedalieri, l’Ordine dei Medici della provincia di Catanzaro e Senior Italia Federanziani.

Questo evento rappresenta l’occasione per fare incontrare tutte le figure sanitarie coinvolte: saranno presenti i più importanti esperti di disturbi dell’equilibrio da tutta Italia insieme a Specialisti delle altre branche della Medicina interessate. Dalla Geriatria alla Medicina fisica e riabilitativa, comprendendo la Neurologia, la Medicina Interna, l’Oculistica, la Psichiatria, i diversi livelli della Medicina d’urgenza, dal 118 al pronto soccorso, la Medicina generale, la diagnostica per immagini, eminenti Colleghi della nostra Università e da tutta la Regione saranno chiamati ad intervenire insieme anche ai rappresentati del Terzo Settore e del Dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria per chiarire ed indicare le modalità di un approccio che necessariamente deve essere multidisciplinare.

In questo contesto, l’U.O. di Audiologia e Foniatria nell’A.O.U Mater Domini, diretta dal prof. Chiarella, per la sua particolare esperienza nella gestione dei problemi di equilibrio, si propone come catalizzatore delle varie professionalità coinvolte per l’organizzazione di percorsi per la prevenzione e la gestione di queste patologie che costituiscono un problema maggiore di salute pubblica.

Il convegno è accreditato per la formazione ECM per tutte le categorie mediche e per molte categorie delle professioni sanitarie, appuntamento dunque il 22 e 23 giugno, presso l’Auditorium dell’Università Magna Graecia di Catanzaro.