ASP Catanzaro, inaugurazione murales per la ricorrenza del 40° anno legge Basaglia

Domani, martedì 5 giugno 2018 alle ore 12.00, nel Centro di Salute Mentale di Catanzaro, diretto dal dott. Francesco Lamonica, sito in via Baarlam da Seminara, si terrà la cerimonia inaugurale del murales realizzato per la ricorrenza del quarantesimo anno della legge Basaglia.

Alla cerimonia saranno presenti il Direttore Sanitario Aziendale dott.ssa Amalia Maria Carmela De Luca, il Direttore Amministrativo Aziendale dott. Giuseppe Giuliano, il direttore del Dipartimento di Staff dott. Carmine Dell’Isola, insieme a tutti gli Operatori del CSM di Catanzaro.