A Sersale presentazione de libro ‘Balla coi Lupi’

Un libro che racconta oltre sessant’anni di storia cittadina: un’epopea calcistica che si intreccia nel racconto di un tessuto sociale e civile di una piccola comunità. Il titolo dell’opera, “Balla coi lupi – Storie, luoghi, personaggi, nel romanzo calcistico di Sersale”, è un evidente richiamo nostalgico a un glorioso e monumentale percorso storico che parte dal calcio per raccontare lo spaccato civile e sociale della comunità di Sersale a cominciare dagli anni ’50 del secolo scorso.

L’autore di questo affascinante libro (brossurato, 350 pp a colori, 1000 foto di repertorio all’interno) è Pasquale Scalise, giornalista e corrispondente per Il Quotidiano del Sud. Dopo avere raccolto materiale di ogni genere, foto di repertorio e soprattutto dopo aver ascoltato, custodito e confrontato tante diverse testimonianze, Scalise ha ricostruito con dovizia di particolari una storia affascinante e imponente nella sua complessità. La nascita della squadra in tempi di durissima difficoltà economica, negli anni ’60; i tornei rionali e i resoconti mitizzati di una realtà operaia orgogliosamente dispensatrice di traguardi sportivi, l’iscrizione al primo campionato ufficiale negli anni ’70; i fenomeni migratori in Germania e la nascita delle radio libere negli anni ’80; la primavera calcistica fiorente e vivace degli anni ’90; le sconfitte e le vittorie fino al meraviglioso epilogo con la promozione in Serie D.

Pasquale Scalise, una delle penne storiche del giornalismo calcistico calabrese, costruisce con arte una storia lirica di calcio, con uno stile romanzato che non mancherà di appassionare anche i non addetti ai lavori. Un’impresa immensa nella sua complessità, ma anche un libro scritto in stato di grazia, per una incredibile passeggiata della memoria coltivata negli anni e immaginata sotto lo stendardo di una sventolante e giallorossa bandiera, attraverso l’immaginifico verso di un lupo posto a emblema della squadra. La copertina del libro è stata realizzata dall’artista Massimo Sirelli, professore allo IED di Torino e che, proprio di recente, ha tenuto la mostra “Teneri Bulloni” presso il Marca di Catanzaro.

La presentazione del libro avverrà Giovedì 5 Luglio, alle ore 18.00, presso la bellissima struttura di “Porta del Parco” di Sersale. Una kermesse in cui verranno proiettati filmati e immagini di repertorio, accompagnati da una ricca cornice musicale legata agli anni d’oro di una Sersale calcistica ai suoi albori.

Questi gli ospiti:

Salvatore Torchia, Sindaco di Sersale

Tommaso Stanizzi, Delegato alla Cultura

Carmine Capellupo, Presidente del Consiglio Comunale

Romano Pitaro, Responsabile Ufficio Stampa Regione Calabria

Roberto Saverino, giornalista del Quotidiano del Sud

Ettore Gallo, Presidente ASD Sersale

Pasquale Scalise, giornalista e autore del libro.

Modera: Chiara Fera, giornalista