A San Pietro Apostolo, domenica 17 giugno, la X edizione della Festa della Ciliegia

Domenica prossima, 17 giugno 2018, ci sarà la decima edizione della famosa Festa della Ciliegia.

Nel piccolo borgo di San Pietro Apostolo, nel centro della Calabria, provincia di Catanzaro, si

respira già aria di festa, La festa della ciliegia, il frutto più gioioso che piace a grandi e soprattutto a

piccini, un frutto pieno di virtù. Recenti studi hanno certificato che le ciliegie calabresi sono le

migliori e a San Pietro Apostolo ne vengono da sempre prodotte di assoluta qualità tanto che è

stato soprannominato “il paese delle ciliegie”. La festa è nata dieci anni fa da una idea e da una

intuizione della attuale Presidente della Pro loco Rosetta Mazza ed è appunto curata dagli

instancabili attivisti della pro loco stessa con l’aiuto di numerosi altri volontari di tutto il paese che

con amore e sacrificio mandano avanti questo importante appuntamento di inizio estate di San

Pietro Apostolo, ormai pronto a ricevere i numerosi ospiti da tutta la Calabria e da fuori regione

che ogni anno sempre più numerosi presenziano l’evento. Quest’ anno, giunti al secondo lustro, è

ricco il programma. I gruppi turistici che desiderano raggiungere la zona dalla mattina possono

usufruire, a scelta, di tre itinerari turistici guidati che faranno tappa nei paesi limitrofi e poter

scoprire molte cose interessanti che offre il territorio per poi raggiungere in tarda mattina il centro

storico di San Pietro Apostolo. Dove dalle 11.00 ci sarà l’apertura degli stand ed un raduno di moto

ed auto d’epoca. Dalle 15.00 divertimento per i piccini con parco divertimento, gonfiabili, trucca

bimbi ecc. e per tutti, tra le altre cose, orchestre di strada, teatro di burattini, effetti speciali,

mostre e concorsi a tema con la ciliegia e con il bellissimo centro storico dove si svolgerà l’evento

e dove si trova anche il famoso Palazzo Mazza. La ciliegia sarà l’assoluta protagonista e si potrà

gustare in tutti i modi, come frutta, gelato (offerto da Callipo), dolci, granita ecc. Numerosi gli

stand presenti. In serata spettacolo di musica etnica e fino a mezzanotte ci saranno le premiazioni

dei concorsi, l’estrazione della lotteria dedicata e il tutto si concluderà con il consueto taglio della

mega crostatona, naturalmente alle ciliegie……un appuntamento a cui non potete assolutamente

mancare.