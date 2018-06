Salvatore Lachimia eletto presidente Coldiretti del comprensorio lametino

Condividi

L’assemblea degli associati Coldiretti dell’importante comprensorio di Lamezia Terme ha eletto presidente l’imprenditore agricolo Salvatore Lachimia. Il neo presidente è leader nel settore ortofrutticolo con una esperienza consolidata soprattutto nella ricerca di spazi di mercato nonché referente per la Calabria della cooperativa Agrinsieme di Aprilia, Organizzazione di Produttori da tempo impegnata a valorizzare le eccellenze del territorio regionale. A coadiuvare Lachimianel consiglio direttivo sono stati eletti; Massimiliano Arcuri, legale rappresentante. della medesima società agricola olearia con oltre 60 ettari di uliveti specializzati esclusivamente in biologico; Battista Muraca alias “lo sceriffo del campo” da tempo impegnato nella valorizzazione delle angurie calabresi attraverso anche percorsi di educazione sviluppati prevalentemente nelle scuole; Bonaventura Bevilacqua, presidente della cooperativa agricola Acconia Antica, 60 ettari prevalentemente ad uliveto ed una parte impegnata per la coltivazione di piccoli frutti; Giuseppe Ruperto, presidente della cooperativa agricola le Macchie, circa 25 ettari coltivati ad ortaggi dai soci esempio di corretta e sana aggregazione e di impegno sul territorio; Domenico Panzarella, attivissimo ed appassionato ortofrutticoltore; Fabio Galati, giovane apicoltore e produttore di miele 100% calabrese e tanta capacita di introdurre innovazione nel settore ; Daniela Stranges in rappresentanza delle donne imprenditrici agricole, titolare di un’azienda ad indirizzo cerealicolo, e una passione per i frutti di bosco;;Raffaele Mangani agrumicoltore e componente la deputazione amministrativa del consorzio di bonifica di Lamezia. L’assemblea è stata caratterizzata dalla presenza di imprenditori del territorio che insieme al Direttore Bozzo e a tutta la squadra dell’ufficio di Lamezia, hanno affrontato diverse tematiche d’interesse comune evidenziando come una sezione territoriale deve essere autentica leva a sostegno delle tante iniziative che la Coldiretti mette in campo ogni giorno. Il Presidente Lachimia ha riferito su quanto messo in cantiere dalla cooperativa Agrinsieme portando esempi concreti di come una forma aggregativa, rappresenti la formula giusta per la valorizzazione delle nostre eccellenze con l’ausilio di uno staff di professionisti che assistono le aziende associate. Lachimia ha inoltre evidenziato come la sua azienda abbia inteso investire tempo e risorse per la campagna “Glifosate -zero” che indicato sulle etichette dei prodotti ortofrutticoli destinati al consumo è un sicuro valore aggiunto apprezzato dai cittadini – consumatori. Il lametino – hanno concordato tutti – è un territorio che ha una agricoltura di alta valenza e quindi il direttivo trasferirà tutte le opportunità che derivano dalla progettualità della Coldiretti .