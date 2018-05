Proclamazione di uno sciopero breve dei dipendenti del Comune di Lamezia Terme

Condividi

Le scriventi Organizzazioni Sindacali, con sede come da domicilio in intestazione riportato, nelle

persone del Segretario Generale UIL-FPL Area Vasta CZ/VV, Bruno Ruberto e Commissario

Provinciale DICCAP-SULPL, Michele Ugo Caruso,

PREMESSO CHE

· con nota del 28 marzo 2018, la UIL-FPL ha informato le preposte Autorità circa

la proclamazione dello stato di agitazione del personale del Comune di Lamezia

Terme e, contestualmente, è stato richiesto l’avvio della procedura di raffreddamento dei

conflitti, ai sensi delle Leggi 146/90 – 83/2000, per la mancata liquidazione del salario

accessorio annualità 2014, 2015 e 2016 derivante dalla sottoscrizione del relativi CCDI

avvenuta in data 6 settembre 2017;

· che in data 6 aprile 2018 si è tenuta presso la Prefettura di Catanzaro la riunione tesa

all’esperimento della procedura di raffreddamento e conciliazione prevista dalla normativa

vigente in materia di sciopero, ai sensi della legge n. 146/90 e successive integrazioni e

modificazioni. Il tentativo di conciliazione – come risulta dal verbale formalmente

trasmesso dalla Prefettura di Catanzaro in data 7 maggio 2018, prot. N. 47050 – si è

concluso con esito negativo;

· dell’esito del tentativo di conciliazione, la UIL-FPL informava tutte le forze sindacali

presenti nel Comune di Lamezia Terme, invitandole alla convocazione congiunta di

un’assemblea del personale;

· il DICCAP-SULPL – condividendo i contenuti della vertenza – coglieva l’invito della UILFPL.

Pertanto, si procedeva alla convocazione congiunta dell’assemblea del personale,

tenutasi in data 16 aprile 2018;

Area Vasta Catanzaro – Vibo Valentia

· nel corso della predetta assemblea si stabiliva la predisposizione di una petizione,

sottoscritta da n. 152 dipendenti – rivolta alla Commissione Straordinaria del Comune di

Lamezia Terme, ed indirizzata altresì alla Prefettura di Catanzaro, alla Sezione regionale

di Controllo della Corte dei Conti e all’ARAN – affinché si procedesse ad impartire apposite

direttive alla dirigenza dell’Ente per la liquidazione delle spettanze, e, nel contempo

accertare eventuali responsabilità nonché denunciare agli organi competenti eventuali

fattispecie di reati derivanti da omissioni e/o inadempienze;

· nel corso della medesima assemblea sindacale, nelle more della formale trasmissione del

verbale del tavolo di conciliazione, all’unanimità dei partecipanti, si è deciso altresì di

proclamare uno sciopero breve dei dipendenti del comparto.

Tenuto conto che quanto rivendicato dalle scriventi OO.SS., non è stato in alcun modo recepito

e, pertanto, le motivazioni per cui è stato richiesto il raffreddamento dei conflitti sono ancora

in essere ed, addirittura, accentuate dalla totale indifferenza della Commissione Straordinaria del

Comune di Lamezia Terme, la UIL-FPL ed il DICCAP-SULPL

PROCLAMANO

Due ore di sciopero a livello locale, con astensione collettiva dal lavoro da parte

del personale del comparto del Comune di Lamezia Terme, dalle ore 10,00 alle ore 12,00

del 12.06.2018.

Con la presente, si comunica altresì che saranno garantiti i servizi minimi essenziali secondo le

norme contrattuali di comparto – CCNL 19 settembre 2002, così come integrato dal CCDI vigente

nell’Ente. Si rammenta ai soggetti preposti, pertanto, di porre la giusta attenzione sulle procedure

di cui all’art. 5, dell’accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del

funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell’ambito del comparto Regioni ed Autonomie

Locali, sottoscritto in data 19.09.2002, in particolare, nella comunicazione dei nominativi

individuati nei contingenti ed il relativo termine di comunicazione, al fine di consentire al

personale interessato il libero esercizio nel diritto di aderire all’intrapresa iniziativa e farsi

sostituire, ove possibile, da personale che non intende aderirvi. Sarà cura delle scriventi OO.SS.,

in caso di revoca dello sciopero, comunicare alle preposte Autorità i motivi determinanti.

IL SEGRETARIO GENERALE

UIL-FPL

Bruno Ruberto

IL COMMISSARIO PROVINCIALE

DICCAP-SULPL

Ugo Caruso