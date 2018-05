AMC, Marco Correggia è il nuovo direttore generale

Condividi

Fumata bianca dall’assemblea dei soci dell’Amc svoltasi questo pomeriggio.

L’azienda municipalizzata, che si occupa della gestione del trasporto pubblico del capoluogo, ha il suo nuovo direttore generale, Marco Correggia, il cui incarico durerà due anni, sino a maggio 2020.

All’assemblea era presente, l’amministratore unico, Raffaele Bruno, il collegio dei sindaci, il revisore legale e, ovviamente, il sindaco Sergio Abramo, essendo il Comune socio unico, che alla fine dei lavori ha espresso la sua soddisfazione: <<Devo ringraziare prima di tutto Filippo Pietropaolo che nel suo mandato ha svolto egregiamente il ruolo di direttore generale, evidenziando grandi doti manageriali e portando in azienda ottimi risultati. Purtroppo, come lui stesso a dichiarato, non ha partecipato al nuovo bando di gara a causa dell’incalzare dei propri impegni lavorativi. Prezioso e significativo, inoltre, l’operato dell’amministratore unico che ha consentito di migliorare notevolmente la gestione, focalizzando gli obiettivi da raggiungere, con uno sguardo sempre attento sul territorio.>>

<<L’Amc – aggiunge il primo cittadino – è un’azienda che richiede grande impegno, presenza e conoscenza. Per questa ragione, tra tutti i curricula pervenuti, è stato scelto quello di Marco Correggia, per la sua grande esperienza e competenza dimostrata negli anni sul campo.>>

Durante l’assemblea, inoltre, è stato approvato all’unanimità il bilancio di esercizio 2017, con un utile, prima delle imposte di circa 45 mila euro ed una leggera perdita di 16 mila euro, mentre non è stato nominato il nuovo amministratore unico.

<<Abbiamo previsto – spiega Abramo – una proroga per l’attuale amministratore, Raffaele Bruno. Il nome verrà designato ed eletto nella prossima assemblea dei soci.>>