Vacantiandu realizza l’audiolibro “La tregua di Natale di Ypres”

Martedì 27 marzo 2018, alle ore 16 al Chiostro di San Domenico a Lamezia Terme verrà presentato il progetto editoriale “La tregua di Natale di Ypres” di Cataldo Bevacqua, edizioni goWare. L’evento, realizzato in collaborazione con il “Caffè Letterario Lamezia Terme”, è inserito nell’ambito del progetto “Vacantiandu 2017” con la direzione artistica di Diego Ruiz, Nicola Morelli e la direzione amministrativa di Walter Vasta e finanziato dalla Regione Calabria con fondi PAC (Programma di azione e coesione) derivanti da rimodulazione interna ai Programmi operativi finanziati dai Fondi strutturali.

Opera prima dell’avvocato Cataldo Bevacqua, “La tregua di Natale di Ypres”, con una narrazione intercalata dalle testimonianze dirette dei soldati, ripercorre le fasi emozionanti della tregua tra le truppe inglesi e tedesche nella notte di Natale del 1914 a Ypres, in Belgio, fronte occidentale della prima guerra mondiale.

Un’affascinante operazione di recupero della memoria che la casa editrice goWare di Firenze ha editato sia in versione cartacea sia in versione digitale, con centinaia di collegamenti ipertestuali presenti anche nel formato cartaceo. Inoltre, grazie alla collaborazione di goWare con Audible, società appartenente ad Amazon, leader nella produzione e distribuzione di audiobook digitali e contenuti audio parlati, l’opera di Bevacqua è diventato un audiolibro con la voce narrante dell’attore e regista Giovanni Carpanzano, interamente prodotto dall’associazione teatrale “I Vacantusi” all’interno del progetto Vacantiandu 2017.

Il progetto editoriale sarà illustrato alla presenza dell’autore Cataldo Bevacqua, di Cristina Vernizzi della goWare, dell’attore e regista Giovanni Carpanzano e del presidente dell’associazione teatrale “I Vacantusi” Nicola Morelli. Modererà l’incontro Giovanna Villella.