Superenalotto – A Lamezia Terme un 5 da 40mila euro

Una schedina da pochi spiccioli per centrare un 5 da 40mila euro: è il colpo messo a segno da un giocatore di Lamezia Terme, che nell’ultima estrazione ha sfiorato il Jackpot con una giocata convalidata nella Tabaccheria Gullo in via Rocco Scotellaro 27. La sestina vincente per il prossimo concorso mette in palio 120,5 milioni di euro, premio più alto in Europa e quinto nella storia del gioco. Il Jackpot non si vede dall’1 agosto dello scorso anno, con 78 milioni finiti a Caorle, in provincia di Venezia, mentre in Calabria, come riporta Agipronews, l’ultimo 6 è stato realizzato a ottobre del 2016, con 165 milioni vinti a Vibo Valentia.