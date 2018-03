Soverato (Cz) – Summer Arena, Gianni Morandi in concerto il prossimo 19 luglio

Condividi

Dopo il grande successo del concerto al PalaCalafiore di Reggio Calabria, Gianni Morandi ha scelto ancora la Calabria per la sua tranche estiva di concerti del tour d’amore d’autore. Lo annuncia la Esse Emme Musica di Maurizio Senese che organizza, oltre alla data nella Città dello Stretto, anche quella del 19 luglio alla Summer Arena ospitata per il terzo anno consecutivo dalla Città di Soverato, sempre in esclusiva regionale. Il ritorno a grande richiesta di Gianni Morandi va ad aggiungersi al già ricco programma estivo targato Esse Emme Musica che sarà ufficializzato nelle prossime settimane.

A salire sul palco della Summer Arena anche questa volta ci sarà il passato con i grandi successi del repertorio di Gianni Morandi, ormai colonna sonora di generazioni di italiani. Ma ci sarà anche il presente con i brani di “d’amore d’autore”, l’ultimo album di inediti uscito lo scorso 17 novembre per Sony Music con la produzione esecutiva di F&P Group e Riservarossa, un progetto unico, che ha visto il coinvolgimento di grandi autori della musica italiana, Elisa, Ivano Fossati, Levante, Luciano Ligabue, Ermal Meta, Tommaso Paradiso, Giuliano Sangiorgi, Paolo Simoni e che contiene Onda su onda, il brano di Paolo Conte nel quale duetta con Fiorella Mannoia. Sullo sfondo di un design asimmetrico, Gianni Morandi si esibisce con la sua band che è composta da giovani musicisti provenienti dall’area emiliana: Alberto Paderni alla batteria, Mattia Bigi al basso, Lele Leonardi e Elia Garutti alla chitarra, Alessandro Magri alle tastiere, Simone D’Eusanio al violino, Francesco Montisano al sax, Lisa Manara, Augusta Trebeschi e Moris Pradella ai cori.

I biglietti per assistere al concerto di Soverato sono disponibili nei punti vendita abituali autorizzati e online attraverso i circuiti TicketOne e TicketService Calabria.