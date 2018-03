IL SINDACO ABRAMO HA ACCOLTO IL GIOVANE AUTORE CATANZARESE MASSIMILIANO LEPERA

Condividi

Il sindaco Sergio Abramo ha accolto a Palazzo de Nobili il giovane autore catanzarese Massimiliano Lepera che ha voluto consegnare al primo cittadino il suo ultimo libro intitolato “Il cuore e il pugnale. Clemenza di Catanzaro e il Meridione Normanno”. Docente di latino e greco, Lepera ha pubblicato un romanzo storico, ambientato nella Catanzaro medievale, dedicato alla figura della contessa Clemenza di Catanzaro, che si oppose al potere tirannico di Guglielmo I il Malo, mediante congiure, intrighi e rivolte in difesa del proprio popolo e della propria terra. Inoltre, lo stesso Lepera, che è anche cantautore, ha voluto consegnare al sindaco il cd “Nessuno è perfetto”, già presentato al Comune lo scorso anno, contenente i suoi videoclip girati in città. “E’ per me motivo di orgoglio – ha commentato Abramo – poter apprezzare l’impegno e la creatività di un giovane catanzarese che nei suoi lavori dedica grande attenzione alla storia e alle tradizioni del Capoluogo contribuendo, inoltre, a promuoverne la conoscenza anche tra i suoi studenti. Mi auguro che il suo romanzo e le sue produzioni musicali possano travalicare anche i confini locali sostenendo la promozione della città, della sua identità e delle sue bellezze paesaggistiche”.