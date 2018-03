Pubblicato avviso esplorativo per Catanzaro Food Tasting Event and B2B Meetings

La Camera di Commercio di Catanzaro, per il tramite della sua azienda speciale Promocatanzaro, nell’ambito delle iniziative di promozione del territorio e delle sue eccellenze produttive nel settore agroalimentare, ha pubblicato l’avviso esplorativo relativo alla partecipazione di aziende catanzaresi all’evento ‘Catanzaro Food Tasting Event and B2B Meetings’. Le prime due serate di degustazione, precedute da una sessione di incontri b2b, saranno realizzate a Colonia e Madrid nel mese di maggio 2018 in data ancora in via di definizione.

Germania e Spagna registrano una presenza importante di prodotti italiani del comparto food e bevande e di conseguenza – si legge nell’avviso redatto da PromoCatanzaro – le possibilità di penetrazione di nuovi prodotti dipendono essenzialmente da fattori di competitività quali novità del prodotto, relazione prezzo/qualità favorevole, compatibilità con i trend di consumo locali, ecc.

“Per le aziende del settore agroalimentare del nostro territorio gli eventi di Catanzaro Food Tasting Event and B2B Meetings rappresentano una grande opportunità, una vetrina innovativa, uno strumento di promozione che va utilizzato al meglio per centrare quegli obiettivi di internazionalizzazione che le nostre imprese si sono poste”, ha spiegato il presidente di Promocatanzaro, Francesco Chirillo.

Sulla stessa scia di Chirillo anche il presidente della Camera di Commercio di Catanzaro, Daniele Rossi: “Il lavoro di internazionalizzazione che sta portando avanti Promocatanzaro segue in tutto e per tutto il progetto di promozione delle nostre imprese che sto portando avanti insieme alla Giunta camerale e che inizia a dare i primi e importanti risultati. La creazione di un network europeo per il settore agroalimentare catanzarese – ha aggiunto Rossi – aiuterà le nostre imprese a conquistare un nuovo ruolo più specificatamente internazionale e che, col tempo, darà nuova e rinnovata visibilità all’intero sistema economico calabrese”.

Al fine di verificare il reale interesse degli importatori tedeschi e spagnoli nei confronti dei prodotti delle aziende interessate a partecipare agli incontri b2b e alle serate di degustazione, le imprese della provincia di Catanzaro dovranno inviare la propria adesione entro e non oltre mercoledì 4 aprile 2018 secondo le modalità previste dall’avviso esplorativo pubblicato sui siti istituzionali della Camera di Commercio di Catanzaro e dell’azienda speciale Promocatanzaro.