Nuovi treni sulla tratta Cosenza-Catanzaro-Germaneto

Dopo la fase di programmazione regionale prosegue la fase realizzativa degli investimenti sulle linee ferroviarie di proprietà regionale e, più in generale, sul Trasporto Pubblico Locale.

Si aggiunge oggi, infatti, un ulteriore importante risultato con la pubblicazione, da parte di Ferrovie della Calabria S.r.l. , del bando di gara europea per l’acquisto di nuovo materiale rotabile ferroviario per le linee regionali gestite delle stesse Ferrovie della Calabria.

Nuovi e moderni treni, entro i tempi tecnici realizzativi necessari, saranno messi a disposizione degli utenti e dei pendolari sulla linea Cosenza – Catanzaro – Catanzaro lido con conseguente miglioramento del comfort e della qualità del servizio e con l’obiettivo di attrarre ulteriore utenza al mezzo pubblico a scapito dell’auto privata.

Il presidente Oliverio, in totale discontinuità con l’inerzia delle passate gestioni, è riuscito in breve tempo a recuperare risorse pregresse ferme dal 2010 ed e destinare risorse aggiuntive al settore dando forte impulso alle complesse procedure che ora consentiranno l’acquisto di n. 4 automotrici bidirezionali ad aderenza mista – con opzione per ulteriori 10 convogli , cui si aggiungono due ulteriori automotrici bidirezionali ad aderenza mista da utilizzare sulla tratta a cremagliera Catanzaro – Catanzaro Sala e, a completamento dei lavori di prolungamento della retE, fino a Germaneto.