Meloni in Calabria: “Aboliremo il numero chiuso all’ Università”

“Fratelli d’Italia è il partito del Sud, perché intende mettere in campo tutte quelle politiche e quegli interventi capaci di rilanciare davvero il Meridione. Noi siamo dalla parte dei nostri territori e della salvaguardia delle nostre identità. Siamo dalla parte delle piccole e medie imprese italiane, dei produttori del Made in Italy, dei cittadini che sono pronti a dare una svolta vera al Paese. Noi diciamo no agli inciuci, non tradiamo il nostro popolo, non tradiamo i nostri elettori. Lo abbiamo giurato a Roma, lo abbiamo ribadito anche oggi a Lamezia. Al governo lavoreremo perché si ponga rimedio alle gravissime carenze infrastrutturali che penalizzano la Calabria, ad esempio nel settore della viabilità. Attueremo politiche rivolte ai giovani. Vogliamo che vengano eliminate le barriere all’ingresso nelle università, e quindi vengano aboliti i test di ingresso per il numero chiuso che finora non sono serviti a garantire il merito, perché i nostri ragazzi abbiano la possibilità di restare nella loro terra, trovare qui lavoro e decidere, se vogliono, di diventare genitori e magari mettere fine al tragico fenomeno dello spopolamento che attanaglia il Sud. Vogliamo valorizzare le eccellenze del nostro territorio, favorire lo sviluppo del turismo. In questa campagna elettorale abbiamo ascoltato il centrosinistra continuare a fare promesse, nonostante abbia già più volte tradito questa terra, sia a livello regionale che a livello nazionale. Vogliamo liberare i cittadini dal bisogno e vogliamo insieme a loro liberarci una volta per tutte dalla mala politica”. E’ quanto ha affermato il consigliere regionale Wanda Ferro, candidata alla Camera per Fratelli d’Italia, intervenendo in occasione della conferenza stampa di Giorgia Meloni a Lamezia Terme.