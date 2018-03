Lamezia Terme, 3 sorvegliati speciali non versano cauzione: denunciati

Nell’ambito dell’attività di controllo nei confronti di persone sottoposte a misure di prevenzione, sicurezza e cautelari, la Polizia di Lamezia Terme ha individuato 3 persone sottoposte a sorveglianza speciale della P.S. con obbligo di soggiorno nel comune di Lamezia Terme, F.E. di anni 29, C.R di anni 28, I. E. di anni 37, lametini, i quali non hanno ottemperato all’obbligo di versare una somma di denaro a titolo di cauzione per il loro comportamento.

Infatti i poliziotti dell’Ufficio Misure di Prevenzione del Commissariato di Lamezia Terme hanno accertato, anche attraverso il collegamento informatico con gli Uffici del Fisco, che i tre – ai quali il Tribunale Sezione Misure di Prevenzione di Catanzaro, nell’irrogare la sorveglianza speciale aveva imposto una serie di prescrizioni – non avevano versato la cauzione, violando così la normativa antimafia.

Le tre persone sono state denunciate alla Procura della Repubblica di Lamezia Terme.