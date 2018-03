Intimidazione a dirigente Ufficio tecnico Comune Montepaone

Condividi

Intimidazione la scorsa notte ai danni del dirigente dell’Ufficio tecnico del Comune di Montepaone, Francesco Ficchì, di 62 anni. Persone non identificate hanno lasciato nelle vicinanze dell’automobile di Ficchì, parcheggiata nei pressi dell’abitazione del dirigente, una busta contenente quattro proiettili per pistola ed un accendino legati con nastro adesivo ad una bottiglietta riempita con liquido infiammabile. L’intimidazione é stata denunciata ai carabinieri della Compagnia di Soverato, che riguardo il movente, al momento, non ecludono alcuna ipotesi