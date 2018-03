Incidente stradale sulla Statale 106: un ferito

Condividi

Squadra del distaccamento vigilfuoco di Sellia Marina è intervenuta questa sera per un incidente stradale verificatosi sulla SS106 tra il comune di Botricello e Marina di Belcastro.

Una vettura BMW, per cause in corso di accertamento, è uscita fuori strada ribaltandosi all’interno di un canalone per la raccolta delle acque meteoriche attiguo alla sede stradale. Ferito in modo lieve il conducente che è stato consegnato al personale medico del Suem118 per le cure del caso e successivo trasporto presso presidio ospedaliero.

Intervento dei Vigili del Fuoco è valso alla messa in sicurezza della vettura e, al recupero della stessa in collaborazione al soccorso stradale.