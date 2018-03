Incidente stradale a Lamezia Terme – Due feriti (FOTO)

Condividi

Incidente stradale in loc. Trigna nel comune di Lamezia Terme. Due autovetture coinvolte una Citroen C3 ed una Citroen C3 Picasso.

Le cause sono in corso di accertamento. A seguito dello scontro, la Citroen C3 Picasso terminava la sua corsa in un canale attiguo la sede stradale.

Due le persone ferite. Il più grave trasportato con elisoccorso presso una struttura ospedaliera di Catanzaro.