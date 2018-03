Giornata sindrome di down, incontro con don Giacomo Panizza a Conflenti il 21 marzo

Condividi

Il prete bresciano don Giacomo Panizza, fondatore a Lamezia Terme della comunità Progetto Sud, interverrà a Conflenti il 21 marzo alle ore 17:00 presso la Casa di Cicco, in occasione della tredicesima Giornata Mondiale sulla sindrome di Down.

L’idea di celebrare questa giornata nasce da un desiderio dei volontari del Servizio civile nazionale di Conflenti in collaborazione con l’Associazione Una Voce tante Voci, e vedrà anche la partecipazione di Marina Dominijanni, referente dell’Associazione Italiana Persone con Sindrome di Down (AIPD), Antonella Zerardi rappresentante dell’ Unitalsi e il Dott. Carmelo Cortellaro, direttore generale del Centro Studi Futura.

Don Giacomo Panizza gestisce la Comunità Progetto Sud assieme a persone con disabilità in un edificio sequestrato alla ndrangheta. Un combattente, come lo dovrebbero essere tanti calabresi, impegnato su più fronti e in particolare su quello della solidarietà. Attesa quindi a Conflenti per l’intervento di don Panizza nel corso di un incontro che vuole dare voce ai bisogni e alle potenzialità delle persone affette da Sindrome di Down, offrendo una visione quanto più completa della tematica.

L’incontro si concluderà con la proiezione del documentario Diritto ai diritti, realizzato dall’AIPD Nazionale, che racconta le vicende di quattro giovani adulti con Sindrome di Down e del loro incontro con rappresentanti del mondo politico. Un incontro nel corso del quale si da voce ai desideri e ai bisogni delle persone con disabilità, un invito a sostenere il diritto delle persone con Sindrome di Down a poter esprimere la propria volontà, i propri desideri e le proprie idee.