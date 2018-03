Donna investita mentre attraversava la strada a Catanzaro Lido

Condividi

Una donna e’ stata investita ieri sera mentre attraversava la strada a Catanzaro Lido, nel quartiere Fortuna, non lontano dalla stazione ferroviaria. Le cause dell’incidente non sono ancora chiare, ma la donna sarebbe stata travolta e sbalzata violentemente a terra. Le sue condizioni sono gravi, per questo e’ stata trasportata da un’ambulanza, in codice rosso, all’ospedale di Catanzaro. Sul posto e’ intervenuta la polizia stradale per i rilievi del caso e la ricostruzione della dinamica.