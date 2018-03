Codacons: Wind deve indennizzare tutti gli utenti senza linea nel Lametino

Condividi

“Da giorni i telefoni rimangono desolatamente muti. Impossibile effettuare chiamate o connettersi alla rete.

I disservizi interessano larghe zone del Lametino e, da quanto si apprende, non sono di immediata soluzione.

E mentre Wind assicura il ripristino non prima di martedì prossimo, il Codacons è sul piede di guerra.

Per comprendere l’entità del disagio basta evidenziare che parliamo di una azienda che gestisce circa il 25 per cento del mercato e che oggi l’accesso alla rete è indispensabile per tantissimi Utenti.

Senza contare che, spesso, solo il telefono riesce a garantire la tempestività dei soccorsi”. Lo scrive in una nota la Codacons.

“Così come i Consumatori sono obbligati a pagare le fatture, pena l’interruzione della linea – sostiene Francesco Di Lieto, vicepresidente nazionale del Codacons – allo stesso modo le compagnie telefoniche sono tenute a rispettare i loro obblighi contrattuali.

In caso di disservizi gli utenti di servizi di telefonia e di servizi di accesso ad internet hanno diritto ad essere indennizzati.

Così come sancito sia dall’Autorità Garante e sia, a più riprese, dalla magistratura.

Per questa ragione il Codacons ha chiesto l’intervento di Agcom e dell’Antitrust a salvaguardia degli utenti lasciati, sostanzialmente, isolati.

“Chiediamo che la compagnia predisponga indennizzi automatici – afferma Di Lieto – in favore di tutti i clienti danneggiati.

Caso contrario saranno inevitabili azioni giudiziarie, da parte di tutti gli abbonati e di tutti gli utenti della mail Libero.

Il Codacons, infine, ha diffidato Wind ad aggiornare costantemente tutti i propri clienti sulla reale tempistica degli interventi di ripristino, in modo da assicurare la più corretta informazione e trasparenza.