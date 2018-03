Catanzaro – Sicurezza e quiete pubblica, il sindaco ha incontrato il questore

Condividi

I problemi di ordine pubblico nel quartiere Lido sono stati al centro dell’incontro che il sindaco Sergio Abramo ha avuto, questa mattina, nel suo ufficio di Palazzo De Nobili, con il questore di Catanzaro Amalia Di Ruocco.

Nel corso del colloquio sono state prese in esame tutte le questioni che hanno minato, in particolar modo negli ultimi giorni, la quiete pubblica di quelle zone del quartiere in cui è più alto il concentramento di giovani nelle ore serali.

Il primo cittadino e il questore hanno condiviso la necessità di avviare un piano di collaborazione costante fra Comune e Questura che possa prevenire eventuali nuovi problemi di ordine pubblico e sicurezza. Anche in vista dell’approssimarsi della stagione estiva, e del contestuale aumento dei flussi di persone nel quartiere Lido, verranno predisposti atti finalizzati a disciplinare in maniera più efficace i momenti di svago offerti dai locali in modo da garantire il normale svolgersi della quotidianità dei residenti e, nei prossimi mesi, dei villeggianti.

Alla riunione hanno partecipato l’assessore alle attività economiche Alessio Sculco, il comandante della Polizia locale, generale Giuseppe Antonio Salerno, i dirigenti di settore Antonino Ferraiolo e Andrea Adelchi Ottaviano, il vicecomandante della Polizia locale, Amedeo Cardamone, i tenente colonnello Franco Basile, Salvatore Tarantino e Salvatore Furriolo, i funzionari comunali Mario Mancuso, Franco Megna, Patrizia Cuccunato.