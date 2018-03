Catanzaro, Sculco: “Formazione ad imprese per crescita del territorio”

Condividi

L’assessore alle attività produttive, Alessio Sculco, ha presieduto un incontro con due degli esperti marketing selezionati nell’ambito del Piano locale per il lavoro “Marco Polo”, di cui il Comune di Catanzaro è capofila, e che si prefigge di promuovere l’innovazione delle imprese che operano nel settore dell’artigianato. Presenti alla riunione, insieme all’assessore e al dirigente Antonino Ferraiolo, il direttivo dell’associazione “Catanzaro in Rete”, presieduta da Andrea Celia e aderente alla rete “Marco Polo”, l’esperta di marketing, Caterina Fanello e l’ingegnere gestionale, Carmen Cariati, con l’obiettivo di concordare le attività che i professionisti del Piano sono chiamati a svolgere a sostegno delle imprese aderenti alla rete. Nel corso dell’incontro, sono state condivise le modalità operative tra le quali la definizione di un calendario di incontri one-to-one e la redazione di un macroprogetto di marketing territoriale e strategico per il rilancio del settore delle attività economiche e produttive. Ha trovato piena condivisione la proposta dell’assessore Sculco di creare un percorso di formazione in marketing territoriale e strategico e gestione aziendale rivolto a tutte le imprese che vorranno aderire. “Tra i tanti obiettivi del Piano Marco Polo – ha commentato Sculco – vi è anche quello di offrire, grazie ai professionisti beneficiari della misura, consulenza e formazione gratuita in materie strategiche per lo sviluppo e la promozione del nostro territorio”.