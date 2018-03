Catanzaro – Incidente stradale, 5 persone ferite

Condividi

E’ di cinque persone ferite, in modo non grave, il bilancio dell’incidente stradale avvenuto questa mattina in Via Lucrezia della Valle nella zona sud del comune di Catanzaro.

Tre le vetture coinvolte in un tamponamento, una Fiat Panda,una Citroen C3 ed una Fiat Seicento. I passeggeri delle tre autovetture sono stati presi in consegna dal personale sanitario Suem118 per le cure del caso e successivo trasporto presso struttura ospedaliera per ulteriori controlli ed accertamenti.

Intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza delle vetture in attesa del soccorso stradale. Sul posto Vigili Urbani. Polizia Stradale ed Anas.

Le cause in corso di accertamento. Disagi alla viabilità.