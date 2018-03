Catanzaro, cartoni bruciati in centro: telecamere per “incastrare” i responsabili

Condividi

Il sindaco Abramo conferma il pugno duro nei confronti dei vandali e degli incivili responsabili di comportamenti indegni nel centro storico e in galleria Mancuso. Con l’ausilio delle telecamere del sistema di videosorveglianza e delle videotrappole sistemate in vari punti del centro, gli autori di questi atti saranno identificati e si procederà a denunciarli penalmente. In particolare, l’attenzione della polizia locale è concentrata sui vandali che hanno danneggiato galleria Mancuso e sugli incivili che hanno bruciato cartoni in pieno centro storico. Ovviamente, sarà tolleranza zero anche su tutto il resto del territorio comunale dove sono dislocate, a rotazione, le videotrappole.