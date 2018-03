Catanzaro, al Politeama workshop per attori con Mauro Avogadro

Condividi

Nuova, importante iniziativa della Fondazione Politeama in direzione della crescita e della formazione dei giovani attori. Dal 7 all’11 aprile, su iniziativa del sovrintendente Gianvito Casadonte, il teatro del Capoluogo ospiterà un workshop condotto da Mauro Avogadro, attore, regista, docente, storico collaboratore di Luca Ronconi. La partecipazione al workshop, che avrà la durata di cinque giorni, comporta un costo di 125 euro, assolutamente contenuto. Sono già diverse le adesioni. Gli interessati possono rivolgersi alla direzione del Politeama, anche via mail.

Mauro Avogadro, come detto, ha lavorato per anni accanto a Luca Ronconi, condividendo i capisaldi di quel “teatro di parola” che è via via perfezionato nel laboratorio di Prato. E’ considerato un maestro dai giovani allievi, dalla scuola del Teatro Stabile di Torino a quella dell’Inda di Siracusa fino al Piccolo di Milano, senza tralasciare i laboratori monografici che molti ex allievi gli richiedono in varie città italiane. Dunque, una grande occasione fornita dal Politeama ai ragazzi che studiano nelle scuole di teatro della città e della Calabria.