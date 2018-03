Catanzaro, il 31 marzo ripartono le visite guidate nelle Gallerie del San Giovanni

Condividi

In occasione delle festività pasquali, riaprono le Gallerie del San Giovanni dopo un breve periodo di chiusura per lavori di manutenzione ordinaria. Sabato 31 marzo, dalle ore 17 alle 20.30, sarà possibile effettuare delle visite guidate in compagnie degli operatori dell’associazione di promozione turistica “Cillene” di Catanzaro che accompagneranno il pubblico alla riscoperta della Catanzaro sotterranea. A poco meno di un anno dalla loro riapertura, le antiche “segrete” del castello normanno, riportate alla luce dopo un accurato intervento di recupero dell’amministrazione comunale, sono diventate un’autentica attrazione del Capoluogo. “Questa prima giornata di visite guidate nelle Gallerie del San Giovanni, dopo un necessario intervento manutentivo – ha commentato l’assessore alla cultura Ivan Cardamone – sarà l’occasione per ripartire con un nuovo programma di attività, sulla scia del successo riscosso nei mesi precedenti, all’interno di uno spazio entrato nel cuore dei catanzaresi e veicolo di promozione per tutta la città”.