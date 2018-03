Una busta con un ordigno a casa del sindaco di Cortale (Cz)

Condividi

Intimidazione nei confronti del sindaco di Cortale (Cz). Persone non identificate hanno lasciato appesa al cancello della villa di Francesco Scalfaro, dove comunque il sindaco non risiede, una busta contenente un ordigno cui era stato attaccato, con nastro adesivo, un accendino.

É stato lo stesso Scalfaro, di 59 anni, eletto con una lista civica di centro sinistra. ad avvertire i carabinieri della Compagnia di Girifalco della presenza dell’ordigno. I militari, giunti sul posto, hanno circoscritto la zona ed eseguito i primi accertamenti. Sul posto sono arrivati poco dopo gli artificieri dell’Arma, che hanno rimosso l’ordigno e l’hanno poi fatto brillare in condizioni di sicurezza. Non é la prima volta che Scalfaro subisce minacce. I carabinieri non escludono, al momento, alcuna ipotesi circa il movente di quanto é accaduto. I militari stanno esaminando le immagini riprese dalle telecamere della videosorveglianza per raccogliere eventuali elementi utili alle indagini.