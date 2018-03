Lamezia Terme – Perdita di carburante, incendiata autovettura

Condividi

Una perdita di carburante dal circuito di alimentazione è la probabile causa dell’incendio autovettura avvenuto questa mattina nel comune di Lamezia Terme.

Una Fiat Panda 4×4 era in transito in prossimità delle Terme di Caronte quando il conducente, una persona anziana, ha avvertito un forte odore di benzina nell’abitacolo e successivamente ha notato le fiamme e il fumo.

Il guidatore, accostava sul ciglio della strada la vettura abbandonando la stessa prima che venisse completamente avvolta dalle fiamme.

Il malcapitato, che fortunatamente non ha riportato alcuna ferita, ha prontamente chiamato i soccorsi ma, nonostante il tempestivo intervento dei vigili del fuoco del locale distaccamento, la vettura è andata completamente distrutta.